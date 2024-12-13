Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 11vom 13.12.2024
23 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12

Ordnungsamt-Mitarbeiterin Tanja Kroll wird von Gastronom Dennis Mack auf Schmerzensgeld verklagt. Dabei hat sie ihn nur zur Seite geschoben, da er ihr zu nah kam. Doch das ist erst der Anfang: Ein verleumderisches Video macht online die Runde, und plötzlich fliegt ein Stein durch ihre Fensterscheibe. Steckt Dennis Mack hinter der Drohung.? Ingo Lenßen muss die Wahrheit ans Licht bringen und Tanja Kroll schützen.

SAT.1
