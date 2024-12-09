Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 1 vom 09.12.2024
Folge vom 09.12.2024 Ab 12

Kioskbesitzerin Elena Müller wendet sich verzweifelt an Rechtsanwalt Ingo Lenßen: Ihr Ex-Mann Thorsten droht, das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für den gemeinsamen Sohn Noah zu beantragen. Und dass, obwohl er in letzter Zeit kaum Interesse an dem Jungen gezeigt hat. Doch Noah entscheidet sich beim Gespräch mit dem Jugendamt, zu seinem Vater zu ziehen und das Team Lenßen kämpft mit seiner Mandantin um den Sohn.

