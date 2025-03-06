Ein schmutziges GeschäftJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 13: Ein schmutziges Geschäft
23 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Rechtsanwalt Ingo Lenßen ist Nadine Lechners letzte Chance: Der Putzkraft wird Diebstahl vorgeworfen. Ihr ehemaliger Chef, Bäckereibetreiber Lorenz Gerlach, hat das Gerücht bereits verbreitet und nun findet die Frau keine neuen Jobs mehr. Bei den Ermittlungen entdeckt Team Lenßen auf den Überwachungskameras der Filiale etwas, das ihre Mandantin entlasten könnte. Doch kann damit ihr Ruf wieder hergestellt werden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick