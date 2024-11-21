Lenßen hilft
Folge 6: Schimmel und Hölle
23 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Verzweifelt bittet Saskia Schneider Ingo Lenßen um Hilfe. Das Jugendamt wirft ihr Kindeswohlgefährdung vor, weil die junge Mutter seit Tagen mit ihrem fünfjährigen Sohn Ben im Auto schläft. Doch ihre Wohnung ist unbewohnbar, massiv von Schimmel befallen. Bens Asthma hat sich dadurch verschlechtert und führte sogar zu einem Krankenhausaufenthalt. Und als wäre das nicht genug, wird Ehemann Tom plötzlich gekündigt. Kann Team Lenßen der Familie aus ihrer Abwärtsspirale helfen?
