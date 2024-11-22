Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 7vom 22.11.2024
23 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12

Rechtsanwalt Ingo Lenßen muss zwischen Stiefgeschwistern vermitteln. Die Schülerin Nele Hofmann hat Anzeige gegen ihren Stiefbruder Elias erstattet, weil er von ihr heimlich Fotos halbbekleidet im Bad gemacht haben soll. Elias weist die Anschuldigungen vehement zurück. Das Elternpaar ist sich uneinig, welchem Kind es glauben soll. Die Patchworkfamilie droht zu zerbrechen, als die Fotos im Klassenchat auftauchen. Team Lenßen versucht, Licht in die Geschichte zu bringen.

