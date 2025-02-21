Lenßen hilft
Folge 109: Housesitter Blues
23 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12
Ingo Lenßen wird von Rentnerin Christa Posch um Hilfe gebeten. Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt mit anschließender Reha kehrt Christa heim - doch ihre Housesitterin Mandy Ems hat sich in ihrer Abwesenheit dort eingenistet und behauptet, die Wohnung rechtmäßig übernommen zu haben. Mit einem gefälschten Vertrag und arglistiger Täuschung hat sie Christa nicht nur die Wohnung, sondern auch ihren geliebten Kater Mucki genommen. Team Lenßen kämpft für Gerechtigkeit.
