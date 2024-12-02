Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 23vom 02.12.2024
Rentnerin Sabine Hof benötigt dringend Team Lenßens Hilfe!:Ihre Tochter Marissa hat den Kontakt zu Enkelin Lina abrupt verboten, angeblich weil die Oma die Kleine geschlagen haben soll. Eine Sprachnachricht der Dreijährigen scheint diesen Vorwurf zu untermauern. Doch Sabine Hof beteuert ihre Unschuld. Team Lenßen muss herausfinden, was wirklich passiert ist. Wer sagt die Wahrheit, und kann die Mandantin den Kontakt zu ihrer geliebten Enkelin zurückgewinnen?

