Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Fairplay

SAT.1Staffel 1Folge 35vom 22.11.2024
Fairplay

FairplayJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 35: Fairplay

23 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12

Ingo Lenßen wird von Rita Meister um Hilfe gebeten: Ihre Tochter Anni wurde nach einem Unfall, der zu einer Körperbehinderung führte, aus dem Fußballverein ausgeschlossen. Anni, die für den Ballsport lebte, ist in eine tiefe Depression gefallen. Team Lenßen setzt Vorstandsmitglied Jule Klein unter Druck. Wird sie Anni eine zweite Chance geben oder verfolgt sie eigene Pläne? Immerhin hat ihre Tochter Hanna nun Annies Platz als Mannschaftsstar eingenommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen