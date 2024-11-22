Lenßen hilft
Folge 35: Fairplay
23 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Ingo Lenßen wird von Rita Meister um Hilfe gebeten: Ihre Tochter Anni wurde nach einem Unfall, der zu einer Körperbehinderung führte, aus dem Fußballverein ausgeschlossen. Anni, die für den Ballsport lebte, ist in eine tiefe Depression gefallen. Team Lenßen setzt Vorstandsmitglied Jule Klein unter Druck. Wird sie Anni eine zweite Chance geben oder verfolgt sie eigene Pläne? Immerhin hat ihre Tochter Hanna nun Annies Platz als Mannschaftsstar eingenommen.
