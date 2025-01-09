Lenßen hilft
Folge 37: Ausgespielt
23 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12
Die Straßenmusikerin Ella Klee hofft auf Hilfe von Team Lenßen: ihre Existenz steht auf dem Spiel, nachdem das Ordnungsamt ihre gesamte Ausrüstung konfisziert hat. Ella ist dringend auf die Einnahmen aus ihrer Musik angewiesen, um ihre Ausbildung zu finanzieren. Doch nicht nur das: Sie sucht außerdem verzweifelt eine eigene Wohnung für sich und ihren Bruder Ben, da beide unter dem aggressiven Verhalten ihres Vaters leiden. Können die Anwälte der jungen Frau helfen?
