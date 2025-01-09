Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Ausgespielt

SAT.1Staffel 1Folge 37vom 09.01.2025
Ausgespielt

AusgespieltJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 37: Ausgespielt

23 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12

Die Straßenmusikerin Ella Klee hofft auf Hilfe von Team Lenßen: ihre Existenz steht auf dem Spiel, nachdem das Ordnungsamt ihre gesamte Ausrüstung konfisziert hat. Ella ist dringend auf die Einnahmen aus ihrer Musik angewiesen, um ihre Ausbildung zu finanzieren. Doch nicht nur das: Sie sucht außerdem verzweifelt eine eigene Wohnung für sich und ihren Bruder Ben, da beide unter dem aggressiven Verhalten ihres Vaters leiden. Können die Anwälte der jungen Frau helfen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen