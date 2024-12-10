Oma am Steuer, AbenteuerJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 50: Oma am Steuer, Abenteuer
23 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Die 16-jährige Jana Fauth sucht verzweifelt Rat bei Ingo Lenßen: Ihre Oma Marlies soll auf Druck der Schwiegertochter Svenja den Führerschein abgeben. Angeblich ist sie nicht mehr fahrtüchtig. Doch Marlies braucht den Führerschein dringend, um ihren dementen Ehemann Peter im Pflegeheim zu besuchen. Team Lenßen ist skeptisch: Ist die Seniorin wirklich fahruntüchtig oder steckt hinter Svenjas Forderung etwas ganz anderes?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick