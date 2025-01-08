Bis zu den Zähnen bewaffnetJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 57: Bis zu den Zähnen bewaffnet
23 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12
Simone Strehl wendet sich hilfesuchend an Ingo Lenßen - doch nicht für sich, sondern für ihre 16-jährige Tochter Nina. Die Schülerin hat sich in letzter Zeit stark verändert und wirkt ständig nervös. Zu allem Überfluss hat sie ihren Exfreund mit Pfefferspray angegriffen und die Polizei fand ein Messer bei ihr. Jetzt droht Nina eine Anzeige. Die Anwälte stehen vor einem Rätsel: Was könnte das Mädchen so sehr ängstigen, dass sie sich nicht mehr unbewaffnet aus dem Haus wagt?
