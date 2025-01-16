Vorsicht SchwiegermutterJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 66: Vorsicht Schwiegermutter
23 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12
Svenja Wegner sucht verzweifelt Hilfe bei Ingo Lenßen: Sie fand ihr Schwiegermutter Britta verletzt vor der Haustreppe und wird nun beschuldigt, die alte Frau absichtlich hinuntergestoßen zu haben. Britta Wegner zeigt Svenja sogar bei der Polizei an. Aus Angst um ihre Familie zieht die Mandantin mit ihrem Sohn zu einer Freundin. Dann folgt die fristlose Kündigung - nur für Svenja. Will die Schwiegermutter sie loswerden? Team Lenßen geht der Sache auf den Grund.
