Lenßen hilft
Folge 85: Die letzte Notiz
23 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Petra Kröger wendet sich fassungslos an Ingo Lenßen: Nach dem Tod ihres Mannes Werner erfährt sie von dessen Geliebten Doris Franzen. Die fremde Frau behauptet, seine Verlobte gewesen zu sein und legt ein handschriftliches Testament vor. Und damit nicht genug - testamentarisch belegt fordert die Geliebte nun Wohnrecht im familiären Haus der Mandantin. Team Lenßen ermittelt: Hat die Frau den Zustand des verstorbenen Ehemannes ausgenutzt, um sich Vorteile zu sichern?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick