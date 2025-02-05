Lenßen hilft
Folge 86: Der Geizhals
23 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12
Eva Klein sucht Hilfe bei Ingo Lenßen, nachdem sie vor einem Supermarkt bloßgestellt wird. Wegen einer Pfandflasche, die sie aus dem Müll fischte, drohen ihr Anzeige wegen Diebstahls und Hausverbot. Der Grund für das Sammeln? Ihr Mann Peter gibt ihr kaum Haushaltsgeld, seit ein Unfall seine Arbeitskraft einschränkt. Team Lenßen kämpft für Peters Rechte und Evas Würde.
