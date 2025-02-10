Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 97vom 10.02.2025
23 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12

Die besorgte Mutter Caro Moser bittet Ingo Lenßen um Hilfe: In der Jacke ihrer Tochter Elisa wurde ein GPS-Tracker entdeckt. Der verdächtigte Ex-Mann Sascha Kissler streitet alles ab, doch Team Lenßen deckt auf, dass er Elisa überwacht und Kameras in Caros Wohnung und im Geburtstagsgeschenk versteckt hat. Sascha rechtfertigt sich mit Sorge um Elisa, doch die Lage eskaliert: Sogar Standortdaten wurden öffentlich gemacht. Kann Team Lenßen ihre Privatsphäre retten?

