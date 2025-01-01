Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 2
Ich deins, du meins, wir eins

Lenßen übernimmt

Folge 2: Ich deins, du meins, wir eins

23 Min.Ab 12

Gestalkt von einem Unbekannten: Ein Alptraum, der für Anja Schneider (38) Wirklichkeit geworden ist. Seit geraumer Zeit stellt ihr jemand nach, verfolgt sie nachts auf der Straße und dringt sogar in ihre Wohnung ein. Anwalt Ingo Lenßen und sein Team eilen der verängstigten Bürokauffrau zur Hilfe, denn sie hat keine Ahnung wer hinter diesem Psychoterror wirklich steckt ...

