Staffel 3Folge 21
Vom Retter zum Feind
Lenßen übernimmt
Folge 21: Vom Retter zum Feind
23 Min.Ab 12
Tilo Schweiger (38) wendet sich an Anwalt Ingo Lenßen. Seine Frau Kirsten Schweiger (37) wurde von Gaffer Kai Rubesch (46) dabei gefilmt, wie sie bei einem Rettungseinsatz einen Mann weggeschubst hat. Das reißerisch geschnittene Video geht im Netz viral und Kirstens Job als Notfallsanitäterin steht auf dem Spiel. Doch sie handelte aus Notwehr. Team Lenßen übernimmt den Fall und setzt sich dafür ein, dass Kirsten ihre Anstellung nicht verliert.
