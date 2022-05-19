Staffel 3Folge 22vom 19.05.2022
Schlag auf SchlagJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 22: Schlag auf Schlag
23 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 12
Schlag auf Schlag: Anwalt Ingo Lenßen wird von Lilly Klett (30) um juristische Hilfe gebeten. Sie ist davon überzeugt, dass ihre Mutter Anke Lehmann (52) von Ehemann Mirko Lehmann (54) geschlagen wird. Davon zeugen nicht nur wiederkehrende Verletzungen, sondern auch massive Verhaltensveränderungen. Doch Anke weist die Vorwürfe zurück und steht hinter ihrem Mann. Ingo Lenßen geht der Sache auf den Grund und bringt eine erschreckende Wahrheit ans Licht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick