Staffel 3Folge 23vom 25.05.2022
Lenßen übernimmt
Folge 23: Heiße Schwüre
23 Min.Folge vom 25.05.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen teilt die Befürchtung der verzweifelten Eltern Sabine (40) und Michael Bader (42), Opfer eines Internetbetrügers geworden zu sein. Aufgrund diverser Einkäufe mit Michaels Kreditkarte haben sich Schulden in Höhe von 1.200 Euro angehäuft, obwohl die Familie die Karte nicht benutzt hat. Nun steht sogar ein Gerichtsvollzieher mit einem Vollstreckungsbescheid vor der Tür. Team Lenßen übernimmt den Fall und macht sich auf die Suche nach dem Betrüger.
