Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 25vom 10.06.2022
Schulden aus dem Jenseits

23 Min.Folge vom 10.06.2022Ab 12

Die Friseursaloninhaberin Celina Weber (34) wendet sich verzweifelt an Anwalt Ingo Lenßen. Ihr Vater, zu dem sie seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr hatte, ist verstorben und sie soll sein Vermögen erben. Die junge Frau tritt durch die Beantragung eines Erbscheins versehentlich das Erbe an - und damit auch mögliche Schulden ihres Vaters. Ingo Lenßen verspricht, ihr zu helfen und verschafft sich einen Überblick über die Finanzen des Verstorbenen.

