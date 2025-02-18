Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 33vom 18.02.2025
Verrauchte Wut

Lenßen übernimmt

Folge 33: Verrauchte Wut

23 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Christine Schwarzer (43) und Malte Steinkamp (44) zur Hilfe gerufen. Ihr gemeinsamer Foodtruck, in den sie ihr gesamtes Erspartes investiert haben, wurde abgefackelt - und das einen Tag vor der Eröffnung! Die Versicherung unterstellt dem Paar, den Truck selbst angezündet zu haben und verweigert die Auszahlung der Schadenssumme. Für das Paar eine Katastrophe! Ingo Lenßen beantragt Akteneinsicht und sucht nach möglichen Feinden.

