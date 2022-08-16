Staffel 3Folge 51vom 16.08.2022
Folge 51: Mein Kind, dein Kind
Folge vom 16.08.2022
Anwalt Ingo Lenßen wird zu Pia Sörensen (32) nach Hause geschickt. Sie war gerade mit ihrem Freund Christian Reuter (35) bei einem Ultraschalltermin, als die Arzthelferin hereinkam und meinte, der Kindsvater stehe draußen. Er wolle sich doch um das Baby kümmern und bei der Geburt dabei sein! Doch woher wusste Lars jetzt von dem Termin? Ingo ist klar: In Pias unmittelbarer Nähe muss es eine undichte Stelle geben!
