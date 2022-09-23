Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 71vom 23.09.2022
Geliefert

GeliefertJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 71: Geliefert

23 Min.Folge vom 23.09.2022Ab 12

Ingo Lenßen bekommt mit, wie Briefzustellerin Diana Krömer (51) von ihrem Arbeitgeber des EC-Kartendiebstahls beschuldigt wird. Die verzweifelte Frau erinnert sich, dass sie vor zwei Wochen einen Fremden an ihrem Postfahrrad erwischt hat. Könnte dieser Mann gezielt EC-Karten aus den Sendungen herausgefischt haben?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen