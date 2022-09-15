Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 72vom 15.09.2022
Herzfamilie

23 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 12

Vor einem Second-Hand-Laden treffen Ingo Lenßen und Ben Handke auf Inhaberin Carina Meierling (44). Sie ist seit einem Jahr von ihrem Ex-Partner Mario Hersdorfer (46) getrennt, doch der will ihr nun den Kontakt zu seiner Tochter Annalena (13), die aus der Beziehung zu seiner verstorbenen Ex-Frau stammt, verbieten. Welche Rechte haben soziale Eltern in solchen Fällen? Team Lenßen übernimmt.

