Staffel 3Folge 85vom 10.10.2022
Lenßen übernimmt
Folge 85: Wenn die Vergangenheit zuschlägt
23 Min.Folge vom 10.10.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen erfährt von Claudia Schneider (54), dass ihre Schwiegertochter in spe Vanessa Gerber (32) zu Unrecht wegen Körperverletzung beschuldigt wird. Durch Material einer Überwachungskamera wird Vanessas Unschuld klar. Der Verdacht kommt auf, dass es aufgrund eines identischen Namens zur Verwechslung gekommen ist. Parallel wurde die wahre Vanessa Gerber (35) geschnappt - eine Obdachlose. Doch wie konnte es zu dieser Verwechslung kommen?
