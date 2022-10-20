Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 94vom 20.10.2022
Die Sauberelfen

Lenßen übernimmt

Folge 94: Die Sauberelfen

23 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Carolin Reuters (44) gerufen, die Inhaberin eines Putzunternehmens ist. Eine Angestellte soll bei Reinigungsarbeiten in einem Küchenstudio ein falsches Putzmittel benutzt und damit teure Natursteinarbeitsplatten ruiniert und einen Schaden von 20.000 Euro angerichtet haben. Diese Summe würde Carolin finanziell ruinieren. Doch wie konnte es zu dem Putzmittel-Fehlgriff kommen?

