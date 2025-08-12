Staffel 3Folge 97vom 12.08.2025
Lenßen übernimmt
Folge 97: Armutszeugnis
23 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von der besorgten Klara Müller (33) gerufen, die dringend juristische Hilfe für ihre Freundin und Nachbarin Jessica Arenz (38) sucht. Diese hat vor zwei Monaten plötzlich ihren Mann verloren und sitzt nun mit zwei Kindern auf einem Schuldenberg von 15.000 Euro. Doch sie selber ist nicht für die vielen Schulden verantwortlich. Wer steckt wirklich dahinter?
