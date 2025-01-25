Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit

NBCUniversalStaffel 3Folge 21vom 25.01.2025
Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit

47 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 6

Rod Crysler bittet seinen Freund Magnum, ihm bei der Entlarvung eines Dealerringes behilflich zu sein. Magnum willigt gern ein, doch dann erkennt er, dass er nur benutzt wurde: Rod wollte einem konkurrierenden Rauschgiftfahnder die Tour vermasseln. Dass Magnum und T.C. dabei in die Schusslinie der Drogendealer geraten, hat er eiskalt einkalkuliert ...

