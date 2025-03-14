Mein dunkles Geheimnis
Folge 48: Plötzlich berühmt
23 Min.Ab 12
Julika (17) und Frederike (17) machen seit Jahren gemeinsam Musik. Ein Internetvideo verhilft Sängerin Julika zu plötzlichem Ruhm, Schlagzeilen und einem Plattenvertrag. Schnell zeigen sich allerdings auch die Schattenseiten des Erfolgs: Böse Gerüchte, fiese Fanbriefe und Missgunst trüben Julikas Glück. Als in der Presse von "Insider-Informationen" die Rede ist, fällt Julikas Verdacht sofort auf Frederike. Verbreitet sie tatsächlich fiese Gerüchte über ihre beste Freundin?
