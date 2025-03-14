Mein dunkles Geheimnis
Folge 56: Liebe auf dem Prüfstand
23 Min.Ab 12
Stammkundin Nicole bittet ihre Nageldesignerinnen Vanessa und Jennifer darum, ihren neuen Freund einem Treuetest zu unterziehen. Doch kurz darauf stellt sich heraus: Connor, um den es geht, ist in Wirklichkeit gar nicht mit Nicole, sondern mit Michelle zusammen. Nicole hat Vanessa und Jennifer nur benutzt, um das Paar auseinanderzubringen.
