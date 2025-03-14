Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Leichte Beute

SAT.1Staffel 5Folge 107
Leichte Beute

Mein dunkles Geheimnis

Folge 107: Leichte Beute

23 Min.Ab 12

Nachdem Tanjas Tochter Lena in einem Club in ihren 18. Geburtstag hineingefeiert hat, ist das ansonsten sehr zuverlässige Mädchen spurlos verschwunden. Angeblich soll sie den Club mit dem Schauspieler Richard Sänger verlassen haben. Paparazzo Steven weiß, dass der Star als unersättlicher Herzensbrecher gilt. Tanja spürt den Schauspieler auf. Richard Sänger will nichts mit Lenas Verschwinden zu tun haben. Ist der Womanizer so unschuldig, wie er behauptet?

