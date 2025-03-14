Mein dunkles Geheimnis
Folge 9: Wo die Liebe hinfällt
23 Min.Ab 12
Jana ist seit einem Jahr glücklich mit Rechtsanwalt Markus liiert. Zu ihrem Einjährigen hat sich das mollige Vollweib etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Doch die Überraschung geht mächtig in die Hose, denn Markus (30) ist nicht allein. Marietta, die neue Kollegin in der Kanzlei, bringt Jana zur Weißglut. Was hat die attraktive, schlanke Blondine vor? Will sie einen Keil zwischen Jana und Markus treiben oder verfolgt die 25-Jährige etwa doch einen ganz anderen Plan?
