Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 5Folge 19
Folge 19: Die Lebenslüge

23 Min.Ab 12

Katja (34) und Andy (38) sind seit 14 Jahren glücklich verheiratet. Als Steuerfachgehilfin übernimmt Katja hin und wieder Aufgaben in Andys Autowerkstatt. Dem Glück der beiden steht nichts im Wege, wäre da nicht der neue Auszubildende Max (18). Als Katja und Max sich über den Weg laufen, traut Katja ihren Augen kaum und fällt prompt in Ohnmacht. Wer ist dieser junge Mann, der Katja das Bewusstsein nimmt? Hat sich Katja nach all den Ehejahren in einen Jüngeren verliebt?

