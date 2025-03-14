Mein dunkles Geheimnis
Folge 16: Die falsche Wahrheit
24 Min.Ab 12
Caroline (30) und Miriam (37) arbeiten seit kurzem zusammen im selben Supermarkt. Auf dem Parkplatz wird Caroline Zeugin eines Anschlags auf ihre Kollegin - jemand schießt auf Miriam. Kurz später beichtet sie, dass ihr Ex-Freund sie schon seit einiger Zeit stalkt, doch sie liebe ihn noch und wolle ihn nicht anzeigen. Durch diese Notsituation freunden sich die beiden Frauen an. Kurz drauf wiederfahren Caroline merkwürdige Dinge ...
