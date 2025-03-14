Mein dunkles Geheimnis
Folge 14: Der falsche Vater
23 Min.Ab 12
Seit vier Jahren ist Maja Weber nun schon Single, doch der richtige Mann will einfach nicht auftauchen. Dabei wünscht sich die 36-Jährige sehnlichst ein Kind. In ihrer Verzweiflung entscheidet sie sich für eine künstliche Befruchtung und wird auf Anhieb schwanger. Doch als ihr Sohn Levi geboren ist, wird der Wunsch, den Samenspender ihres Babys kennenzulernen, immer stärker. Gemeinsam mit ihrer Freundin Sophie (33) macht sie sich auf die Suche nach ihm.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick