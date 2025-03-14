Mein dunkles Geheimnis
Folge 8: Mamas wilde Jahre
24 Min.Ab 12
Ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters besuchen Ronja (33) und ihr Mann Alex (35) Ronjas Mutter Annegret (63). Als die beiden ankommen, trauen sie ihren Augen kaum: Statt zu trauern, beschneidet die Rentnerin fröhlich ihre Büsche - nackt! Auch im Haus warten einige Überraschungen: In Ronjas Zimmer haust ein merkwürdiger Mann, der sich als Meister Bawani (55) vorstellt ...
