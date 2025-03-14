Mein dunkles Geheimnis
Folge 3: Die unbekannte Tochter
24 Min.Ab 12
Paul (45) verdient als Radiomoderator gutes Geld für sich und seine Familie. Während seiner Beratungssendung ""Ehrlich ist unentbehrlich"" erreicht ihn live ein Anruf von seiner unehelichen Tochter, die ihm unterstellt, dass er sich nie um sie gekümmert hat. Pauls Frau Janet (40) und Tochter Caro (18) fallen aus allen Wolken. Pauls Familie scheint zu zerbrechen, seine Hörer beschimpfen ihn als Rabenvater und auch seine Karriere leidet unter dem mutmaßlichen Familienzuwachs.
