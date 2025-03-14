Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Mama - Spurlos verschwunden

SAT.1Staffel 5Folge 7
Mama - Spurlos verschwunden

Mama - Spurlos verschwundenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 7: Mama - Spurlos verschwunden

24 Min.Ab 12

Als Kira (28) nach einem Jahr Auszeit in den USA früher als erwartet nach Hause kommt, will sie nur noch eins: Ihre geliebte Mama Lori (45) in die Arme schließen. Doch statt Wiedersehensfreude erwartet Kira ein Chaos. Der Garten ist verwüstet und Stiefvater Paul (50) verhält sich mehr als merkwürdig. Was hat Paul zu verbergen? Und warum ist Mama Lori plötzlich spurlos verschwunden?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen