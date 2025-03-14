Mein dunkles Geheimnis
Folge 11: Oskar in Not
22 Min.Ab 12
Als Stefanie (30) von der Arbeit kommt, entdeckt sie den kleinen Oskar (8), der gerade in einer Mülltonne wühlt, weil er seinen Teddy sucht. Sie bringt den Jungen nach Hause und erfährt, dass er adoptiert ist und unbedingt seine leibliche Mutter finden möchte. Das einzige, was ihm von ihr geblieben ist, ist der selbstgestrickte Teddy. Adoptivmutter Dagmar (45) beschließt schweren Herzens, Oskar zu unterstützen. Doch die Suche verläuft schwieriger als gedacht.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick