Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Unheimliche Begegnung

SAT.1Staffel 5Folge 129
Unheimliche Begegnung

Unheimliche BegegnungJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 129: Unheimliche Begegnung

22 Min.Ab 12

Tina und ihr Verlobter Bruno wollen in Kürze nach Mallorca übersiedeln. Da taucht vor ihrer Wohnung ein vermummter Mann auf. Tina ist wie elektrisiert. Sie glaubt, dass sie ihren Exfreund, Brunos Bruder, wiedererkannt hat und spürt schlagartig, dass sie Jonathan noch liebt. Ihre große Liebe hatte sich nach einer tödlichen Kneipen-Schlägerei vor einem Jahr ins Ausland abgesetzt. Gemeinsam mit ihrer Schwester Beate macht sich Tina auf die Suche nach dem Kapuzenmann.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen