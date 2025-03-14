Mein dunkles Geheimnis
Folge 82: Geliebte Schwester
23 Min.Ab 12
Die 42-jährige Babette fällt aus allen Wolken, als ihre jüngere Schwester Sofie völlig überraschend mit einem blauen Auge vor ihrem Haus steht. Angeblich ist Sofie von ihrem Ehemann Torsten geschlagen worden. Doch als sich ein unheimlicher Verfolger an Sofies Fersen heftet, misstraut Babette ihrer Schwester. Gemeinsam mit ihrem Mann Franz will Babette die Wahrheit herausfinden! Was verschweigt Sofie dem Autohändler-Ehepaar?
