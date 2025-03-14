Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 5 Folge 83
24 Min. Ab 12

Ein Unfall bringt das Leben des jungen Paares Niklas und Vanessa völlig durcheinander! Das Unfallopfer, der obdachlose Theo, nistet sich bei dem Pärchen ein. Doch Vanessa traut dem 55-jährigen nicht und schmeißt ihn nach dem Diebstahls eines Fotos raus. Die Angestellte in einer Zoohandlung glaubt, dass ihr Freund und der Obdachlose etwas vor ihr verbergen. Auf der Suche nach der Wahrheit kommt die 27-jährige einem lang gehegten Familiengeheimnis auf die Spur!

