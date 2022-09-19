Zum Inhalt springenBarrierefrei
Feinste Straußwirtschaft im Bodenheimer "weinmaleins"

Kabel EinsFolge vom 19.09.2022
44 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 12

Der Auftakt in der Region Rheinhessen findet bei Gastgeber Janneck statt. Er will seine Gäste im "weinmaleins" mit seiner sogenannten "Straußwirtschaft" überzeugen. Kulinarisch gibt es bei ihm kalte sowie warme rheinhessische Küche. Schafft er es, die Mitstreiter:innen mit seinem Angebot aus heimischen Weinen und Speisen zu überzeugen oder wird es ein Reinfall?

