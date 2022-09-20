Nachhaltig-exotische Küche gibt es im "CALEO"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.09.2022: Nachhaltig-exotische Küche gibt es im "CALEO"
44 Min.Folge vom 20.09.2022Ab 12
Weiter geht es mitten in Mainz mit Ella. Die Geschäftsführerin behauptet von ihrem Lokal, dass sie sehr nachhaltig arbeiten, obwohl exotisches Fleisch wie Krokodil oder Zebra angeboten wird. Schafft es Ella, ihre Kolleg:innen auf eine Genuss-Safari mitzunehmen oder springt der Funke nicht über?