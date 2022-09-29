Im "L'Italiano" wird viel Wert auf schickes Ambiente gelegtJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.09.2022: Im "L'Italiano" wird viel Wert auf schickes Ambiente gelegt
44 Min.Folge vom 29.09.2022Ab 12
Heute präsentiert Vollblutgastronom Giuseppe sein "L'Italiano" auf dem Gelände eines Sportvereins. Eine typische Vereinsgaststätte sucht man hier jedoch vergeblich, denn Giuseppe legt viel Wert auf schickes Ambiente. Wird der sympathische Gastronom die Konkurrenz von seinem Lokal überzeugen und am Ende den Goldenen Teller gewinnen?