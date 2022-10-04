Frischer als beim "Gutshaus Kubbelkow" geht's fast nichtJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.10.2022: Frischer als beim "Gutshaus Kubbelkow" geht's fast nicht
44 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 12
Wochenauftakt in Mecklenburg-Vorpommern. Axel begrüßt die Runde in seinem "Gutshaus Kubbelkow", mitten auf der Insel Rügen. In denkmalgeschützter Location möchte er mit klassischer französischer Küche punkten. Sein Konzept besteht aus zwei Menüs auf der Speisekarte, die alle zwei Tage ausgetauscht werden, um das regionale Angebot aufzugreifen. Kann der Gastgeber mit seinem Restaurant auch seine Mitstreiter überzeugen?