Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.10.2022: Im "Cut & Chill" ist #allesaußergewöhnlich
44 Min. Ab 12
Am zweiten Tag geht es für den Profikoch Mike Süsser auf eine Golfanlage in Rostock. Dort begrüßen der Gastgeber Patrick und sein Koch Enrico die Gäste im modernen, gehobenen Ambiente. "Alles, außer gewöhnlich" lautet deren Motto, das sie in allen Facetten präsentieren möchten. Mit altbekannten Gerichten, aber neu interpretiert, möchten die Gastgeber den Goldenen Teller und somit den Sieg in ihren Lokal holen.