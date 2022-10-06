"Die Stadtscheune Laage" legt Wert auf RegionalitätJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.10.2022: "Die Stadtscheune Laage" legt Wert auf Regionalität
44 Min.Folge vom 06.10.2022Ab 12
Weiterhin spannend bleibt es am dritten Tag der Runde in Mecklenburg- Vorpommern. Gastgeber Jakob empfängt die Gäste in seiner "Stadtscheune" in Laage mit besonderem rustikalem Flair. Der junge Gastronom legt in seiner bodenständigen Küche besonderen Wert auf Regionalität und Saisonalität seiner Produkte. Reicht das für den Goldenen Teller?