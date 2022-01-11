Im Wirtshaus zu den Mainterassen ist für jeden was dabei!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.01.2022: Im Wirtshaus zu den Mainterassen ist für jeden was dabei!
44 Min.Folge vom 11.01.2022Ab 6
Heute macht die Gastronomenriege einen Abstecher nach Maintal Dörnikheim. Hier begrüßt Alex die Kollegen in seinem "Wirtshaus zu den Mainterrassen", das sich der gutbürgerlichen Küche verschrieben hat und seit Jahren die Gäste zufriedenstellt. Auch Mike Süsser und die Mitstreiter will der stolze Lokalinhaber mit seinem Wirtshauskonzept überzeugen. Volle zehn Punkte sind das erklärte Tagesziel!